M5s: Conte, non all’orizzonte espulsione Di Maio ma non si può far finta di nulla

20 luglio 2021

- “Non é nell'orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui - che é l'ex leader - ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla”. Questo uno dei passaggi dell’intervista al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a “Otto e mezzo” su La7. (Rin)