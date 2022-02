Honduras: Calix rinuncia alla presidenza del parlamento, rientra crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi era iniziata venerdì 21 gennaio. Il Congresso apriva i lavori della nuova legislatura in un clima di estrema tensione all'interno della coalizione di governo. Pugni, calci, urla e spinte, riportano i media locali, sono infatti volati dopo che una parte di Libre, formazione di Castro, ha disatteso l'accordo stretto alla vigilia secondo cui si sarebbe eletto presidente della Camera Luis Redondo, indicato dal vice presidente, Salvador Nasralla, del Psh. Una fronda di parlamentari che ha portato all'elezione di Jorge Calix, esponente della stessa Libre, costretto ad abbandonare l'emiciclo per le aggressioni. “Si è consumato il tradimento", scriveva Castro poco dopo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (Mec)