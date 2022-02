Brasile: percentuale famiglie indebitate raggiunge il 76,1 a gennaio 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il lieve calo dell'indebitamento generale, inoltre, è cresciuto il livello di inadempienza. La percentuale di famiglie con debiti o pagamenti in arretrato ha raggiunto il 26,4 per cento. Si tratta del livello più alto da agosto 2020. Il numero di famiglie che hanno dichiarato di non essere in grado di rimborsare i debiti scaduti, restando dunque inadempienti, ha raggiunto il 10,1 per cento a gennaio 2022. La carta di credito è stata nuovamente citata come il principale strumento attraverso il quale sono stati contratti debiti (87,1 per cento). In seconda posizione ci sono gli assegni (20,7 per cento) e i finanziamenti per l'acquisto di auto (12,1 per cento). (segue) (Brb)