Brasile: percentuale famiglie indebitate raggiunge il 76,1 a gennaio 2022 (8)

- Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) l'aumento dell'inflazione e le misure volte a contrastarlo saranno tra i fattori che limiteranno la crescita. Secondo quanto si legge nell’aggiornamento del World economic outlook il Brasile registrerà una crescita dello 0,3 per cento nel 2022. La stima per l’anno in corso è inferiore dell’1,2 per cento rispetto al dato diffuso lo scorso ottobre. La stima di crescita per il 2023 è dell’1,6 per cento. Il Paese chiude il 2021 con una crescita del 4,7 per cento dopo la contrazione del 3,9 per cento registrata nel 2020. “Le prospettive si sono indebolite anche in Brasile, dove la lotta all'inflazione ha stimolato una forte risposta di politica monetaria, che peserà sulla domanda interna”, si legge nel rapporto. (Brb)