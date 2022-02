Energia: Berlusconi, rendere Italia indipendente, ambientalismo dei no superato dalla storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Occorre "realizzare nuovi impianti, nuove infrastrutture per rendere l'Italia più indipendente dall'estero per l'energia e sfruttare al meglio gli impianti esistenti come il Tap, il gasdotto trans Adriatico". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di Radio Monte Carlo. "Questo dimostra quanto sbagliava chi per anni si è opposto alla sua realizzazione in nome di un ambientalismo del no, un ambientalismo dei divieti davvero superato dalla storia", ha aggiunto per poi concludere: "Noi ce la mettiamo e ce la metteremo tutta per aiutare le famiglie e le imprese italiane a superare questo momento difficile. Sono sicuro che ce la faremo". (Rin)