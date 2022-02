Imprese: Assemblea di Edizione completa nomina nuovo Cda con ingresso di Irene Boni e Francesca Cornelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea ordinaria di Edizione Spa ha completato la nomina del nuovo CdA con l’ingresso di due nuovi Consiglieri indipendenti, Irene Boni e Francesca Cornelli e con la conferma, in continuità con il precedente Consiglio, di Claudio De Conto e Vittorio Pignatti-Morano Campori. Irene Boni, Amministratore delegato di Talent Garden e con un lungo trascorso in Yoox Net-A-Porter, rappresenta per Edizione l’apporto di competenze nel mondo della tecnologia e un ponte importante verso il mondo dell’innovazione e dei giovani talenti del futuro digitale. Francesca Cornelli, Dean and Professor of Finance and Donald P. Jacobs Chair of Finance alla Kellogg School of Management (Usa), è un’economista italiana che ha insegnato nelle più importanti università internazionali, giunta al vertice di una delle più prestigiose facoltà leader nella business education e nello sviluppo manageriale. A fianco dei due nuovi Amministratori, vengono confermati gli indipendenti Claudio De Conto, Amministratore delegato di Artsana e Presidente di Prysmian, che ha portato preziose competenze manageriali e una ricca e pluriennale esperienza d’impresa, assieme a Vittorio Pignatti-Morano Campori, tra l’altro co-fondatore e Presidente esecutivo di Trilantic Europe, profondo conoscitore di temi di finanza internazionale e con una indiscussa esperienza di M&A. (segue) (Com)