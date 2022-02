Imprese: Assemblea di Edizione completa nomina nuovo Cda con ingresso di Irene Boni e Francesca Cornelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apporto degli Amministratori indipendenti, nel rispetto della gender equality - spiega una nota - amplia il network relazionale internazionale del Gruppo e lo spettro di competenze distintive e di elevato profilo che abbraccia i settori del management, della finanza e M&A così come i temi di governance, educazione, innovazione e tecnologia, consentendo inoltre ad Edizione di rafforzare il percorso di allineamento alle best practice in materia Esg (Environmental, Social and Corporate Governance). Il Cda è composto inoltre dai quattro membri della famiglia Benetton, in rappresentanza dei quattro rami familiari, Alessandro Benetton, presidente, Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa e dall’Amministratore delegato Enrico Laghi. Il nuovo Cda si è quindi riunito per l’attribuzione dei relativi poteri e deleghe al Presidente e all’Amministratore Delegato. (Com)