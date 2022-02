Rifiuti: monta la polemica sui biodigestori a Roma, Gualtieri "fanno parte del programma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Monta la polemica sulla realizzazione di due impianti per il trattamento dell'organico a Roma. I due biodigestori, di tipo anaerobico, sono parte del piano di Ama, la municipalizzata che gestisce i rifiuti sul territorio capitolino e per i quali il sindaco Roberto Gualtieri ha dato delega a partecipare ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I due biodigestori andrebbero uno a Casal Selce e l'altro a Cesano Osteria nuova: starebbero a circa una trentina di chilometri di distanza in linea d'aria, nella zona nordovest della Capitale. Sulla localizzazione dei due biodigestori avevano espresso la loro contrarietà già i due minisindaci dei territori interessati, il Municipio XIII per Casal Selce e il Municipio XV per Cesano Osteria Nuova. Ma ora il caso, in occasione di una audizione del sindaco nella commissione capitolina speciale Pnrr, è stato sollevato anche dai consiglieri di maggioranza: Antonio Stampete del Partito democratico e Fernando Bonessio di Europa verde. (segue) (Rer)