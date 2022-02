Rifiuti: monta la polemica sui biodigestori a Roma, Gualtieri "fanno parte del programma" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sento il peso dell'importanza delle scelte che saremo chiamati a prendere ma vedo già da oggi il rischio che i tempi stretti, la fretta che rischia di derivarne, possa essere cattiva consigliera - ha detto Stampete -. Due soli territori rischiano di dover farsi carico di accogliere i rifiuti di tutta la città. In particolare l'impianto per i rifiuti organici di Casal Selce ci pone davanti un aspetto politico non trascurabile: si trova nella Valle Galeria dove, dalla chiusura di Malagrotta e della raffineria in poi, è stato preso un impegno non scritto tra tutte le forze politiche: mai più impianti per rifiuti nella Valle Galeria. Io credo che sia il caso che ci si fermi tutti un attimo a ragionare". (segue) (Rer)