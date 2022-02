Rifiuti: monta la polemica sui biodigestori a Roma, Gualtieri "fanno parte del programma" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul punto il sindaco ha ricordato che i due impianti rientrano in "una delle parti più chiare e dettagliate del programma elettorale. Sono impropri gli accostamenti tra discariche e impianti" e il biodigestore "non è l'unico impianto che si farà a Roma". Gualtieri ha sottolineato che "c'è l'esigenza di dotare Roma di impianti, e il piano non si esaurisce con impianti di biodigestione, l'idea che ci saranno impianti e saranno nei territori è confermata, il biodigestore è uno dei vari impianti, è anche un impianto che non ha un impatto diretto, dal punto di vista della mobilità va fatto il lavoro necessario e adeguato, sapendo di che cosa stiamo parlando". (segue) (Rer)