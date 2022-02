Rifiuti: monta la polemica sui biodigestori a Roma, Gualtieri "fanno parte del programma" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è passata inosservata la polemica alle opposizioni. "La maggioranza è diventata opposizione", ha commentato il consigliere della lista Civica Calenda, Francesco Carpano. "La posizione di Bonessio è ideologica - sottolinea Carpano - solo perché i biodigestori producono biometano, un combustibile invece prezioso per la transizione ecologica, mentre Stampete non vuole gli impianti per mera ricerca del consenso - ha aggiunto -. L'importante è che Ama garantisca una gestione sicura e a norma di legge degli impianti, trasparente e aperta al territorio. La città di Roma non può andare avanti a colpi di no". (segue) (Rer)