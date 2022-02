Pnrr: Baglio (Pd), competenze e bandi rapidi decisivi per Roma, bene sindaco su ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progetti chiari, bandi fatti bene, competenze specifiche, nuove figure professionali e assunzioni. Con questo mix Roma può vincere la sfida del Pnnr e trasformare in meglio la qualità della vita dei cittadini". Lo dichiara, in una nota, la capogruppo del Partito democratico Valeria Baglio. "Oggi, nella prima seduta della Commissione speciale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il sindaco Gualtieri è stato chiaro. Ha indicato le priorità, i fondi a disposizione, le risorse aggiuntive che si possono richiedere per bandi che purtroppo si erano arenati. Ha parlato di scuola e della necessità di promuovere l'efficientamento energetico degli edifici, perché questo si traduca in sostenibilità, impianti più moderni e sicuri, risparmi per la città e per l'ambiente. Ha parlato con trasparenza di scelte e decisioni, ma anche di collaborazione e partecipazione, verso l'assemblea e verso i cittadini", spiega. (segue) (Com)