Pnrr: Baglio (Pd), competenze e bandi rapidi decisivi per Roma, bene sindaco su ripartenza (2)

- "Arriveranno 292 milioni per rinnovare la flotta dei bus, ci sono progetti per 193 milioni di euro sul trattamento dei rifiuti, 40 milioni sui Piani per la qualità abitativa. Si sta promuovendo un'azione sul governo, per aumentare i fondi a disposizione e riparametrarli al reale fabbisogno della città. Ciascun municipio della Capitale, lo sappiamo, è più grande di una media città italiana. C'è una sfida importante ed è quella di far ripartire la macchina amministrativa. Dai concorsi conclusi arriveranno tutte le figure di cui la città ha bisogno, perché serve dare a ogni settore le competenze idonee affinché ogni euro dei fondi Pnrr, dei milioni di euro previsti per Roma, sia speso per il rilancio della comunità e dei territori", conclude. (Com)