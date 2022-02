Sicurezza: Granelli, mercati abusivi municipio 4 sotto controllo, polizia locale ha già eseguito 15 sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre nell’area di Parco Alessandrini un mercato all’aperto opera ancora in maniera parziale a seguito di una sentenza del Tar, nei pressi di piazzale Cuoco, l’abusivismo dei rivenditori è ben noto al Comune, che si sta muovendo congiuntamente alla prefettura con un presidio domenicale che fino a ora ha portato a 15 sequestri, di carattere amministrativo ma, in due casi, anche penale. Questo, in sintesi, il resoconto che l’assessore alla sicurezza Marco Granelli ha fornito oggi in consiglio comunale sul tema dei mercati abusivi del municipio 4, interpellato a riguardo dal consigliere di Fratelli d’Italia, Francesco Rocca. “Noi abbiamo un servizio di polizia locale reimpostato a dicembre dello scorso anno - ha ricordato Granelli -, con un intervento mirato con sette pattuglie e 13 agenti, che la domenica viene svolto cercando appunto di contrastare questo fenomeno, sia allontanando le persone sia segnalandole poi in Questura per i provvedimenti di allontanamento laddove ne ricorrano le prescrizioni normative”. “In questo periodo – ha poi aggiunto l’assessore - sono stati effettuati 15 sequestri sia di carattere amministrativo sia, in due casi, penale e con un sequestro di circa 1.000 pezzi di merce. In genere questi non sono operatori commerciali, ma singole persone con un borsone, quindi questi sequestri di un migliaio di pezzi sono significativi”. “Noi continueremo il presidio, lo stiamo man mano rivisitando nella forma organizzativa identificando anche le persone e mettendo in atto i provvedimenti di allontanamento insieme con la questura al fine di debellare il fenomeno”, ha concluso Granelli.(Rem)