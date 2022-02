Imprese: Cy4Gate, da assemblea ok ad acquisizione di Aurora Spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azinisti di Cy4Gate ha approvato l’acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di Aurora, società al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della forensic intelligence e data analysis. Stando al relativo comunicato stampa, l’assise ha anche approvato un aumento capitale con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo fino a 90 miloini di euro, da eseguirsi mediante emissione di una tranche fino 10 milioni di euro riservata alla controllante Elettronica; una tranche fino a 40 milioni riservata a Tec Cyber, società costituita dai soci di The Equity Club; e una tranche di importo residuo fino 90 milioni, per investitori istituzionali qualificati in Italia nonché investitori istituzionali all’estero. L’esecuzione dell’aumento di capitale ed il perfezionamento della predetta acquisizione sono attesi entro il termine del primo trimestre del 2022, subordinatamente all’avveramento di talune usuali condizioni sospensive per questo tipo di operazioni, tra cui la conferma da parte del panel istituito da Borsa Italiana che l’esecuzione dell’accordo di investimento sottoscritto nel contesto dell’acquisizione non comporti obbligo di promuovere un’offerta pubblico totalitaria sulle azioni Cy4Gate. Infine, l’assemblea ha deliberato di determinare in 9 il numero dei membri del Cda in carica e di nominare, con efficacia subordinata alla sottoscrizione e liberazione della tranche di aumento di capitale riservata a Tec Cyber, due nuovi consiglieri: Roberto Ferraresi e Sandro Etalle. (Com)