Russia: Borrell, questioni energetiche centrali nella crisi con Mosca

- La Russia usa le forniture di energia come leva per intenti geopolitici. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Il nostro ambiente è caratterizzato da turbolenze geopolitiche" e "le questioni energetiche sono centrali in questa crisi perché la Russia non esita a usare le significative forniture di energia all'Europa come leva per giochi geopolitici", ha detto. (Beb)