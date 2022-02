Bahrain: Paese introdurrà permesso di soggiorno a lungo-termine per attirare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrain ha deciso di introdurre un permesso di soggiorno a lungo-termine per attirare dall'estero lavoratori specializzati e incoraggiare quelli già presenti nel Regno a rimanerci. Lo ha riferito Hisham bin Abdulrahman al Khalifa, sottosegretario presso il ministero dell'Interno per la nazionalità, i passaporti e gli affari di residenza, durante una conferenza stampa indetta a margine della sessione parlamentare di oggi. Da quanto emerso, la decisione è stata presa in linea con gli obiettivi socio-economici presentati nella Vision 2030 del Paese. Infatti, la politica dei nuovi permessi di soggiorno si rivolge principalmente a lavoratori stranieri già residenti in Bahrain o a lavoratori stranieri in procinto di trasferirsi nel Regno. Potranno usufruire del nuovo documento i dipendenti che risiedono nel Regno da più di 5 anni continuativi con uno stipendio/pensione di almeno 2.000 dinari bahreiniti (circa 4.600 euro), i pensionati che percepiscono almeno 4.000 dinari di pensione (più di 9 mila euro), lavoratori non ancora nel Regno ma dotati di caratteristiche e qualifiche richieste dalle autorità e imprese nazionali e proprietari di immobili, o gruppi immobiliari, da un valore totale di almeno 200 mila dinari bahreiniti (460 mila euro circa). Ogni membro appartenente a queste categorie potrà richiedere il permesso di soggiorno a lungo termine anche per i familiari, intesi come congiunti ed eventuali figli. Il permesso di soggiorno rimarrà valido se i possessori dimostreranno di trascorrere almeno 90 giorni in Bahrain nel corso di un anno. (Res)