Usa: Blinken, Biden continua a lavorare con il Congresso per rafforzare difesa Ucraina

- L'amministrazione statunitense del presidente Joe Biden continuerà a lavorare a stretto contatto con il Congresso e i suoi alleati per ampliare l'assistenza per rafforzare le difese dell'Ucraina. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, nel corso della conferenza stampa congiunta a Washington con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Union europea, Josep Borrell. "Continuiamo a lavorare a stretto contatto con il Congresso e con alleati e partner per aumentare in modo significativo l'assistenza all'Ucraina per aiutarla a prepararsi a difendersi", ha detto Blinken. (Nys)