Regno Unito: Johnson, non dubito della lealtà del cancelliere Sunak

- Il primo ministro Boris Johnson ha affermato di non dubitare in nessun modo della lealtà del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, mettendo a tacere le voci di una possibile rottura fra i due. È quanto riporta il quotidiano "The Telegraph". Si è detto infatti che il Tesoro abbia bloccato la proposta del primo ministro di affrontare gli arretrati del Servizio sanitario nazionale, rimandando l'annuncio che era programmato per oggi. "Penso che quello che stiamo facendo è lavorare insieme per risolvere gli arretrati dovuti alla pandemia da Covid che, credetemi, è una priorità enorme per noi e per tutti nel Paese", ha affermato Johnson. Poi, alla domanda se avesse qualche dubbio sulla lealtà di Sunak, il premier ha risposto "assolutamente no", aggiungendo che Downing Street e il Tesoro stanno "lavorando insieme in armonia". (Rel)