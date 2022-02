Mps: Uilca, cambia Ad ma resta grave l’incertezza sul futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che mantenere la presenza pubblica sia condizione indispensabile e che serva continuare il percorso di rilancio mantenendo la presenza sui territori, l’identità e il marchio Mps”, continua Furlan. “Assistiamo invece a scelte prese senza il coinvolgimento delle parti sociali e che paiono non tenere in alcun conto le lavoratrici e i lavoratori e il loro destino, ma solo imprecisate logiche politiche. Tutto ciò non è ammissibile e accettabile. Riteniamo indispensabile comprendere al più presto le intenzioni del Governo e del nuovo amministratore delegato, perché questa operazione non deve essere funzionale a prospettare soluzioni penalizzanti per il personale. La Uilca come sempre opererà in modo costruttivo e augura al nuovo Ad buon lavoro, ma è evidente che saremo contrari e contesteremo qualsiasi soluzione che abbia il mero obiettivo di tagliare il costo del lavoro, ridurre l’occupazione e, soprattutto, smantellare Monte dei Paschi di Siena senza considerare la storia che rappresenta come più antica banca del mondo e il valore umano e professionale di chi ci lavora e continua a garantire un servizio essenziale ed efficiente. A Guido Bastianini un ringraziamento per il lavoro svolto in una situazione così complessa”. (Rin)