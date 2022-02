Tlc: Marinali (Open Fiber), fondamentale risolvere il problema della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione significa anche industria, sviluppo e crescita, e non possiamo più prescindere dal fatto che rafforzare le connessioni sia ormai inevitabile per recuperare un divario che rimane immenso: il Piano Bul è ancora lontano dall’essere realizzato, e la collaborazione tra pubblico e privato è cruciale vista la mole degli investimenti. Lo ha detto Barbara Marinali, presidente di Open Fiber, intervenendo oggi all’evento “Le infrastrutture di telecomunicazione: intervento pubblico e strategie delle imprese”, organizzato dalla Fondazione Astrid. “Ad oggi il problema più grande non sono le risorse, ma il tempo, e soprattutto la forza lavoro: noi operatori vediamo territori in cui è tutto pronto, ma con gare che vanno deserte perché le aziende non vogliono partecipare alla realizzazione dei lavori per la mancanza di manodopera”, ha detto. (Rin)