Libano: capo sindacato nazionale, trattative su aumento del salario minimo

- Il salario minimo in Libano potrebbe raggiungere la soglia dei 7 milioni di lire libanesi, circa 4 mila euro, al tasso di cambio ufficiale di poco superiore alle 1.500 lire per un dollaro. Lo ha detto Beshara al Asmar, il capo della Confederazione generale dei lavoratori libanesi, la principale sigla sindacale del Paese, durante un'intervista rilasciata all'emittente libanese "Al Jadeed Tv". Da quanto emerso, il sindacato starebbe trattando con Beirut lo stipendio minimo nazionale sulla base dell'attuale tasso di cambio sul mercato parallelo - 19 mila lire libanesi per dollaro statunitense. Infatti, secondo Al Asmar, "una soluzione allo stipendio minimo che non si basa su di un tasso di cambio fisso non può essere una soluzione". Al momento, lo stipendio minimo in Libano è di 675 mila lire libanesi (circa 390 euro, secondo il tasso di cambio ufficiale), tra i più bassi al mondo. (Lib)