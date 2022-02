Lavoro: Cicculli (Sce Roma), osservatorio salute strumento utile per malate di fibromialgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo avviare un percorso di approfondimento a livello comunale grazie agli strumenti messi a disposizione dell'Osservatorio per tracciare una mappatura delle persone affette da fibromialgia e altre malattie del dolore cronico all'interno dell'organico di Roma Capitale al fine di costruire ambienti inclusivi dove ci si possa sentire accolti e messi in condizioni di operare al meglio secondo strategie condivise - dichiara la presidente della commissione e consigliera di Sinistra civica ecologista dell'Assemblea Capitolina Michela Cicculli -. Ci attiveremo per aderire presto all'Osservatorio perché sono convinta che le pubbliche amministrazioni possano giocare un ruolo nelle attività di informazione e riconoscimento istituzionale dei livelli di assistenza sanitaria, per dare risposte concrete a chi soffre, persone fino adesso invisibili per ogni datore di lavoro, a forte rischio disagio e isolamento sociale". (Com)