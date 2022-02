Lavoro: Orlando su Fimer, è produzione essenziale, no a riduzione capacità occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho incontrato i lavoratori della Fimer a cui ho ribadito la nostra attenzione affinché non ci siano misure che possono ridurre la capacità produttiva e occupazionale: tanto più in un settore che ha una valenza strategica per il nostro Paese, in un momento in cui si investe fortemente sulla transizione ecologica, e nel quale l’Italia deve colmare un ritardo, un gap, che nel corso degli anni si è determinato rispetto ad altri Paesi, proprio per trattenere gli investimenti che in questo settore si realizzeranno". Lo scrive su Instagram il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Essere oggi con loro, con gli amministratori e i rappresentanti sindacali del territorio, significa difendere un patrimonio industriale, ma anche una prospettiva di futuro che è assolutamente essenziale per avere lavoro di qualità, e per mantenere in Italia produzioni essenziali", conclude. (Rin)