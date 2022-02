Montenegro: presidente Parlamento Becic pronto a lasciare l'incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, ha detto che "lascerà la funzione in pace" se sarà questa la decisione dei deputati. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", le dichiarazioni sono state pronunciate oggi in occasione dell'esame da parte dell'assemblea della mozione che chiede la destituzione di Becic. La discussione è seguita all'approvazione dell'ordine del giorno che conteneva l'esame della proposta. Becic ha precisato che se qualcuno gli chiedesse se è favorevole a una coalizione con il Partito democratico dei socialisti (Dps), non ci vorrebbero neppure cinque secondi di riflessione per replicare in modo contrario. "Aleksa Becic può permettere tutto, ma mai due cose. Tradire chi si fidava di lui o qualcuno che giochi con il suo nome", ha detto Becic. La destituzione eventuale di Becic seguirebbe alla sfiducia, già votata, contro il governo di Zdravko Krivokapic. (segue) (Seb)