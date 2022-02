Montenegro: presidente Parlamento Becic pronto a lasciare l'incarico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto è arrivato nella tarda serata del 4 febbraio, a distanza dunque di circa un anno e mezzo dalla vittoria alle ultime elezioni parlamentari. I deputati del Fronte democratico, del Partito socialista popolare (Snp) e del Movimento per il cambiamento (PzP) hanno lasciato l'aula prima dell'inizio delle votazioni. I restanti parlamentari avevano comunque la maggioranza per far cadere il governo, con 43 voti contro 11.La mozione di sfiducia è stata firmata da 31 deputati dell'opposizione e dalla coalizione Nero su bianco. Il premier Krivokapic e la maggior parte dei ministri non hanno partecipato alla seduta. Krivokapic ha dichiarato in precedenza di aspettarsi di essere "rimosso dall'incarico" attraverso il voto del Parlamento nazionale, con conseguente caduta del governo. Krivokapic ha invitato i cittadini a non scendere in piazza, ma anche a non votare per "coloro che non rappresenteranno i loro interessi" alle prossime elezioni. "Mi è chiaro: il presidente del Consiglio verrà destituito domani. Ma non potete rimuovere e destituire questo popolo, che è più forte di qualsiasi politica", ha dichiarato il premier montenegrino. (segue) (Seb)