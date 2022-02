Montenegro: presidente Parlamento Becic pronto a lasciare l'incarico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Krivokapic sono state pronunciate dopo che il Parlamento non è riuscito a discutere la rimozione del vicepremier Dritan Abazovic perché non inserita nell'ordine del giorno. Lo stesso Abazovic ha aperto nelle scorse settimane la crisi politica proponendo la formazione di un governo di minoranza al posto dell'attuale esecutivo e rompendo di fatto la coalizione al governo. Krivokapic ha chiesto la rimozione di Abazovic dopo che la coalizione Nero su bianco, di cui il vicepremier fa parte, ha chiesto il voto di sfiducia nei confronti del governo. La mossa di Abazovic è stata sostenuta dal Partito democratico dei socialisti (Dps), la forza politica del presidente Milo Djukanovic restata al potere per tre decenni prima della sconfitta elettorale del 2020, quando ha vinto la coalizione attorno a Krivokapic. Djukanovic, in un'intervista concessa nei giorni scorsi all'agenzia "Mina", ha detto che il suo partito è pronto a votare a favore di un governo di minoranza. (segue) (Seb)