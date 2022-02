Montenegro: presidente Parlamento Becic pronto a lasciare l'incarico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dps, ha aggiunto Djukanovic, preferirebbe l'opzione di elezioni anticipate ma al momento "non c'è disponibilità da parte di alcuni gruppi parlamentari". In un'intervista concessa all'emittente radiofonica tedesca "Deusche Welle", Djukanovic ha ribadito oggi che il Dps ha bloccato "l'influenza della Serbia sul Montenegro" grazie al suo lavoro di opposizione all'ultimo governo. L'interesse più significativo del Montenegro è ottenere un governo responsabile, ha proseguito Djukanovic, e per questo il Dps offrirà sostegno a un governo di minoranza, anche se a determinate condizioni politiche. "Grazie a noi, grazie all'opposizione costruttiva per lo Stato, il Montenegro è riuscito a resistere all'offensiva di Belgrado. Dopo il 30 agosto 2020 (data delle ultime elezioni parlamentari) abbiamo subito un'offensiva molto aggressiva da Belgrado. Il nazionalismo serbo si è reso conto che la vittoria dei loro favoriti ha aperto le porte a una nuova annessione del Montenegro. Ciò non è accaduto perché abbiamo avuto un'opposizione responsabile guidata dal Dps", ha precisato il capo dello Stato. (Seb)