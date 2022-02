Energia: Arrigoni (Lega), gas e nucleare sostenibili e sicuri, Gassmann poco informato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrigoni aggiunge: "Il nucleare è l'unica tecnologia stabile e programmabile che possa consentire di decarbonizzare l’Europa al 2050. Con le sole rinnovabili, importanti ma non programmabili, non saremo mai in grado di fornire energia elettrica in modo sicuro e in quantità necessaria a famiglie e imprese. Il loro problema infatti non è il costo di produzione, ma gli altissimi costi quando non producono. Sull’energia dell’atomo è necessario aprire un dibattito serio e senza pregiudizi, lontano dai tweet del mondo dello spettacolo, per non perdere il treno dello sviluppo del nucleare di ultima generazione, pulito e sicuro, riconosciuto in Europa come energia sostenibile e, al pari del gas, altrettanto fondamentale per la transizione". (Com)