Ue: Lagarde (Bce), inflazione al 2 per cento entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione tornerà al due per cento entro il 2023. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in audizione alla commissione per le questioni economiche e monetarie del Parlamento europeo. "L'aumento dei costi dell'energia può far salire i prezzi direttamente, aumentando il costo di produzione, e indirettamente, avendo effetti di secondo impatto sui salari. D'altro canto, possono avere un impatto negativo sui redditi delle famiglie e sui guadagni delle imprese, riducendo così l'attività economica e smorzando le prospettive di inflazione", ha detto Lagarde. "In passato, l'area dell'euro è stata particolarmente vulnerabile al secondo canale, poiché le impennate dei prezzi dell'energia hanno indebolito il potere di spesa delle famiglie e ridotto l'inflazione nel medio termine", ha ricordato. "Le misure basate su sondaggi indicano che l'inflazione tornerà al due per cento entro il 2023 e resterà prossima a questo livello in seguito", ha spiegato la presidente.(Beb)