Sicurezza: Iezzi (Lega), nuovi rinforzi a Milano, bisogna fare di più

- "Presto rinforzi a Milano, nuove assunzioni nelle forze dell'ordine per aumentare la sicurezza in città. Il ministro Lamorgese, oggi impegnata nella passerella, dimentica che questo risultato è frutto del lavoro della Lega, che chiede di fare ancora di più". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi. "I 255 rinforzi annunciati dal ministro dell'Interno non bastano, bisogna continuare ad assumere e allargare gli organici delle Forze dell'ordine".(Com)