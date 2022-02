Russia-Francia: Putin, Mosca e Parigi condividono preoccupazioni comuni sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Francia condividono preoccupazioni comuni su ciò che sta accadendo nel campo della sicurezza in Europa. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin all'inizio dell'incontro con l'omologo francese Emmanuel Macron a Mosca. A tal proposito Putin ha ringraziato il capo di Stato francese per il fatto che Parigi in tutti questi anni è stata molto attiva nel partecipare allo sviluppo di decisioni fondamentali in questo ambito. Inoltre il presidente russo ha richiamato l'attenzione sul simbolismo dell'incontro odierno, nel giorno del 30mo anniversario del documento istitutivo del trattato sulle relazioni speciali tra Russia e Francia. (Rum)