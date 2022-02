Ucraina: Mulè, con la Russia deterrenza e dialogo ma non deferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Nei confronti della Russia "l'atteggiamento deve essere quello di deterrenza e dialogo. Non vorrei mai che la deterrenza si trasformasse in deferenza, nel senso che con la Russia è giusto tenere aperta la porta del dialogo ma, allo stesso tempo, far capire che il diritto di autodeterminazione dei popoli è invalicabile". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo a "Tagadà", su La7. "La Russia sembra essere tornata indietro nel tempo, sul campo c'è infatti una tale quantità di soldati da esser sovrapponibile a quella schierata nel 1941. Le lancette della storia non si possono portare indietro ignorando ciò che è accaduto negli ultimi 25 anni, con l'avvicinamento di diversi Paesi dell'est alla Nato", ha sottolineato Mulè. (Rin)