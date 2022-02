Torino: Lo Russo su attacco auto Polizia, controllo non basta, puntare a progetti rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare di più per presidiare il territorio. Ma il controllo non basta, bisogna puntare ai progetti di rigenerazione urbana. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della discussione in Consiglio comunale sull'attacco all'auto della Polizia in Barriera di Milano. "Mi spiace che vengano attaccati il Questore e il Prefetto, dobbiamo lavorare per garantire la sicurezza", ha concluso Lo Russo. (Rpi)