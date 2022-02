Città metropolitana Roma: Smart metro, è on line il nuovo sito di Fonte Nuova e Nazzano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova fase della Transizione digitale dell'area metropolitana di Roma passa per Fonte Nuova e Nazzano Romano. Sono questi, infatti, i primi due Comuni, in ordine di tempo, che hanno adottato la piattaforma web progettata da Capitale Lavoro, nell'ambito del programma Smart Metro. Un programma con cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha puntato all'innovazione tecnologica dei comuni del territorio, dotandoli di un portale sviluppato secondo le linee guida dell'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), che garantisce altissimi livelli di accessibilità. (segue) (Com)