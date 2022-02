Città metropolitana Roma: Smart metro, è on line il nuovo sito di Fonte Nuova e Nazzano Romano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione dei Comuni che hanno già adottato il sito istituzionale fornito da Città metropolitana tramite il programma Smart Metro dà un forte impulso anche al raggiungimento dell'obiettivo tecnico della nostra azienda, ovvero quello di inserire la piattaforma tra i prodotti in riuso nel Catalogo Nazionale su Developers Italia, considerato il punto di riferimento per il software della Pubblica Amministrazione. In questo modo sarà possibile anche ad Amministrazioni esterne all'area metropolitana usufruire del nuovo portale, il tutto in un'ottica di collaborazione tra enti pubblici, come previsto dalle Linee guida per l'acquisizione e il riuso del software. (Com)