Russia: arrestata componente Pussy Riot per foto del 2015 con simboli nazisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Mosca ha arrestato Maria Alekhina, membro del collettivo punk rock russo Pussy Riot, per una foto contenente simboli nazisti pubblicata nel 2015. Ne ha parlato l'avvocato di Alekhina, Daniil Berman, alla testata online di opposizione "Mediazona". L'attivista è stata arrestata dopo aver ricevuto una visita dell'ispettore del Servizio penitenziario federale ed è stata portata al dipartimento di polizia del distretto Tverskoj di Mosca. La stessa Alekhina ha dichiarato al sito di informazione "Znak" di essere stata accusata di aver mostrato simboli nazisti su Instagram nel 2015. La foto in questione mostra delle ragazze in abiti lunghi, mentre la didascalia contiene un testo in lingua indiana e alcune svastiche.(Rum)