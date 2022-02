Economia: Italia Geniale, la creatività italiana in mostra a Palazzo Piacentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 febbraio al 13 marzo il ministero dello Sviluppo economico ospiterà nella sede di via Veneto la mostra Italia Geniale. Design enables, Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente, che è stata allestita al Padiglione Italia dell’Expo Dubai e promossa in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, Adi (Associazione per il disegno industriale), Unioncamere e Italian trade agency. Palazzo Piacentini, storica sede del ministero dello Sviluppo economico, festeggia così i 90 anni. È il primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del Dicastero. Le celebrazioni avranno il loro culmine il 30 novembre data in cui il palazzo è stato inaugurato nel 1932. (segue) (Com)