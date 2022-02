Economia: Destinazione Sardegna Lavoro under 35, domande riaperte dal 18 febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro l’assessore ha accolto la richiesta di fissare una nuova data per l’apertura delle domande, individuata per il 18 del mese. Destinatarie dei fondi comunitari in questione sono le imprese per le assunzioni effettuate a partire dal 1 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2021 che hanno riguardato giovani under 35 e disoccupati over 35. Guadando anche agli altri strumenti messi in campo dalla Regione, l’assessore del Lavoro ha evidenziato l’impego messo in campo per andare incontro alle esigenze delle realtà imprenditoriali sarde: “Posso dire che stiamo pagando a regime – ha sottolineato Zedda - cercando di coprire tutte le istanze ricevute. Continueremo a farlo anche con questo Avviso così come è avvenuto per il Bando Resisto, intervenuto per combattere la crisi e a cui hanno partecipato in 22mila, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà imprenditoriali sarde e favorire l'occupazione”. Per il target "under 35" lavoratori delle micro, piccole, medie imprese e grandi imprese, la domanda di aiuto potrà ora essere ripresentata a partire dalle ore 10 del 18 febbraio 2022. (Rsc)