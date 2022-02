Ue: Dombrovskis, finanze sostenibili importanti per diversi Paesi membri, compresa Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione per le questioni economiche e monetarie del Parlamento europeo ha ricordato che, per quanto riguarda i pareri dell'esecutivo europeo dei documenti programmatici di bilancio 2022, "nel caso dell'Italia, e in misura minore di Lettonia e Lituania", la Commissione ha "fornito una nota di cautela sulla rapida crescita della spesa corrente nazionale". Inoltre, "abbiamo sottolineato che è importante che Belgio, Francia, Grecia, Italia e Spagna mantengano finanze pubbliche sostenibili dato il loro elevato livello di indebitamento", ha aggiunto. "La Romania, nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi dall'aprile 2020, ha raggiunto l'obiettivo di saldo di bilancio intermedio per il 2021, pertanto la procedura è stata sospesa" mentre "non abbiamo adottato un parere sul documento programmatico di bilancio del Portogallo poiché è stato respinto dal Parlamento. Il nuovo governo è stato invitato a ripresentare il suo piano una volta entrato in carica", ha ricordato Dombrovskis. Secondo il vice presidente, "guardando al futuro, sarà fondamentale mantenere uno stretto coordinamento delle politiche fiscali". (Beb)