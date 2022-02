Ucraina: Macron, "ragionevolmente" ottimista su dialogo con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "ragionevolmente" ottimista sul suo incontro con l'omologo russo Vladimir Putin previsto per oggi a Mosca e dedicato alla crisi ucraina. "Bisogna cercare di togliere tutte le incertezza da una parte e dall'altra e di ridurre il campo delle ambiguità per vedere dove sono i punti di disaccordo e i punti di convergenza possibili", ha detto Macron a un gruppo di giornalisti a bordo dell'aereo diretto a Mosca. "Dobbiamo costruire i termini di un'equazione che renda possibile la de-escalation sul piano militare", ha aggiunto il presidente francese. Secondo Macron, Putin vuole "un cambiamento profondo della politica della Nato, in particolare di quella conosciuta come la 'politica della porte aperte'". Il presidente russo vuole "sapere come questo spazio di sicurezza che è la Nato coabita con la Russia", ha spiegato Macron. Il titolare dell'Eliseo ha poi ricordato che "non bisogna mai fare un compromesso sulla questione ucraina senza gli ucraini", ricordando poi il "sangue freddo" mostrato dal presidente Volodymyr Zelensky. (Frp)