Grecia: governo, si dimette ministro dello Sviluppo rurale dopo commenti su incendi del 2007

- Il ministro dello Sviluppo agricolo e dell'alimentazione greco, Spilios Livanos, ha rassegnato le dimissioni oggi in seguito alle polemiche generatesi dopo un suo commento a favore di quanto dichiarato dal sindaco conservatore di Sparta, Petros Doukas. Quest'ultimo ha detto che l'attuale partito di maggioranza, Nuova democrazia, avrebbe vinto le elezioni nel settembre 2007 distribuendo denaro alle vittime degli incendi che devastarono la regione di Ilia quella estate. Secondo quanto riferito dal governo, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha chiamato Livanios per chiedere una spiegazione in merito alla vicenda e il ministro "ha ammesso che avrebbe dovuto reagire diversamente e ha messo le sue dimissioni a disposizione del presidente del Consiglio", che le ha accettate. Nel corso della giornata verrà nominato un nuovo ministro. (Gra)