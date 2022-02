Regno Unito-Polonia: ministro Difesa Wallace, invieremo altri 350 soldati in territorio polacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito invierà altri 350 militari in Polonia per “spirito di solidarietà” con Varsavia in un momento di tensioni con la Russia. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, che oggi a Londra ha ricevuto l’omologo polacco, Mariusz Blaszczak. (Rel)