Municipio Roma XI: presidente, nuovi orari nei nidi, veniamo incontro ai genitori

- Nuovo orario prolungato per quattro nidi del Municipio Roma XI. Lo ha deciso oggi la Giunta municipale, aderendo così alla direttiva dell'Assessora capitolina alla Scuola sul prolungamento dell'orario per le strutture 0-3. La sperimentazione riguarderà, in una prima fase, i Nidi 'Irlandesi' e 'Corviale' che osserveranno l'orario 7:30-17 e 'Aquilone Blu' e 'San Marcello Pistoiese' con orario 7-18. La scelta è ricaduta su questi quattro plessi, in virtù di criteri che hanno privilegiato la collocazione delle strutture in zone "cerniera" tra due o più quartieri del Municipio, piuttosto che sulle strutture che effettuano già un orario più lungo o hanno un numero inferiore di iscrizioni. La nuova rimodulazione oraria è prevista già nel nuovo bando di iscrizione. "Con questa scelta - ha dichiarato il presidente dell'XI, Gianluca Lanzi - veniamo incontro alle esigenze delle famiglie dei nostri quartieri e vogliamo fare in modo che le strutture siano un valido sostegno ai genitori che lavorano, soprattutto in una fase particolarmente delicata sul piano sociale ed economico come quella che stiamo attraversando". (Com)