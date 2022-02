Speciale infrastrutture: Umbria, Pastorelli (Lega), Regione sostenga istanze tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Umbria si faccia promotrice delle istanze dei tassisti nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, al fine di avviare un confronto in merito al Ddl annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in particolar modo nelle disposizioni circa la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea”. Così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli in una nota condivisa con il deputato Virginio Caparvi. Pastorelli ha aggiunto: "Il percorso da intraprendere insieme alle altre Regioni è quello che porti a una richiesta condivisa di stralcio dell'articolo 8 del Ddl Concorrenza e alla ripresa dell'iter da parte del governo di quanto previsto dalla Legge 12/2019, promossa dall’allora Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi della Lega, per l'approvazione di uno specifico Dpcm di disciplina delle piattaforme di intermediazione tecnologica e per l'istituzione sia del Registro elettronico nazionale dei Taxi e Ncc che del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa". (Ren)