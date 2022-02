Speciale infrastrutture: Mims, contributi per 5 milioni di euro per attività di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incentivi pari a 5 milioni di euro per sostenere le attività di formazione professionale del settore dell’autotrasporto di merci. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse. Destinatari dell’incentivo, previsto dalla legge di Bilancio per il 2019 (n. 145/2018), sono le imprese di autotrasporto merci per conto terzi che (direttamente o associandosi) erogano corsi di formazione rivolti ai titolari, ai soci, agli amministratori e a dipendenti e addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni. L’obiettivo è favorire e approfondire le conoscenze sui temi relativi alla gestione aziendale, alla sicurezza stradale, alle nuove tecnologie, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, alla disciplina di settore. Le iniziative - si legge in una nota del dicastero - possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati in filiere e per essere ammesse al finanziamento devono essere avviate a partire dal 19 aprile 2022 e terminata entro il 6 agosto 2022. (Com)