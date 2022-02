Speciale infrastrutture: Spagna-Malt, incontro tra ministri Esteri, focus su questioni bilaterali, Pnrr e agenda internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, e il suo omologo maltese, Evarist Bartolo, hanno concordato di continuare ad approfondire le loro relazioni su questioni di interesse comune, come la politica migratoria e il vicinato meridionale. Dopo aver sottolineato il buono stato delle relazioni tra i due Paesi, il capo della diplomazia spagnola si è congratulato con la sua controparte per il ruolo di Malta nell'iniziativa di difesa 5+5 per migliorare la sicurezza nel Mediterraneo. Durante questo incontro, che si è tenuto presso la nuova sede del ministero degli Esteri di Madrid, entrambi i ministri hanno affrontato i principali temi dell'agenda europea, e in particolare la preparazione e il coordinamento della presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea nella seconda metà del 2023. Dal punto di vista economico, Albares e Bartolo hanno convenuto di approfittare dell'opportunità dei fondi europei del Piano per la ripresa e resilienza (Pnrr) per aumentare gli scambi commerciali. Il ministro spagnolo ha sottolineato, in particolare, che il Pnrr aiuterà a promuovere la digitalizzazione, l'economia verde, lo sviluppo delle infrastrutture e l'industria agroalimentare, settori che aprono opportunità per le imprese spagnole a Malta. Infine, Albares e Bartolo hanno condiviso opinioni su questioni internazionali, come la situazione al confine tra Russia e Ucraina, Nord Africa e America Latina. Il ministro maltese ha anche sottolineato il crescente interesse del suo Paese per il continente ibero-americano. (Spm)