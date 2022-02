Speciale infrastrutture: Bellanova, comunità territoriali fondamentali in strategie di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coinvolgimento attivo e partecipativo delle comunità nelle pratiche di sostenibilità è fondamentale. Lo afferma la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, intervenendo all'evento promosso da Fondazione Cogeme "Economia circolare. Opportunità e sfide alla luce del Pnrr". "In questo viaggio, che sarà necessariamente lungo e impegnativo, ogni comunità territoriale potrà e dovrà essere fondamentale per quel passaggio da un'economia orizzontale dove si producono scarti e rifiuti in modo sempre più minaccioso per gli ecosistemi e la stessa qualità della vita, ad un'economia circolare dove lo scarto non è più tale, e come tale viene valorizzato e immesso nuovamente in un circuito di uso", aggiunge Bellanova, secondo cui una delle sfide più grandi che l'intero settore della mobilità nazionale si accinge ad affrontare è ridurre significativamente il suo impatto ambientale e la sua impronta ecologica ricucendo divari territoriali e sociali, con un ruolo determinante nella produzione di nuova qualità territoriale, nella crescita economica e sociale, nella leadership globale del nostro paese e nella strategia nazionale che vede al centro, con pari dignità, i tre pilastri della sostenibilità: sociale, ambientale, economica. (Rin)