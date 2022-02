Montenegro: presidente Djukanovic, mio partito ha bloccato l'influenza di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico dei socialisti (Dps) ha bloccato l'influenza della Serbia sul Montenegro grazie al suo lavoro di opposizione all'ultimo governo. Lo ha detto il presidente della Repubblica e leader del Dps, Milo Djukanovic, in un'intervista concessa all'emittente radiofonica tedesca "Deutsche Welle". L'interesse più significativo del Montenegro è ottenere un governo responsabile, ha proseguito Djukanovic, e per questo il Dps offrirà sostegno a un governo di minoranza, anche se a determinate condizioni politiche. "Grazie a noi, grazie all'opposizione costruttiva per lo Stato, il Montenegro è riuscito a resistere all'offensiva di Belgrado. Dopo il 30 agosto 2020 (data delle ultime elezioni parlamentari) abbiamo subito un'offensiva molto aggressiva da Belgrado. Il nazionalismo serbo si è reso conto che la vittoria dei loro favoriti ha aperto le porte a una nuova annessione del Montenegro. Ciò non è accaduto perché abbiamo avuto un'opposizione responsabile guidata dal Dps", ha precisato il capo dello Stato. (segue) (Seb)