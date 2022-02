© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività vaccinale del drive through del quartiere Trenno a Milano è stata momentaneamente sospesa a causa del forte vento e dei danni provocati, lo rende noto l'asst Santi Paolo e Carlo. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno saranno quindi momentaneamente dirottati all’ospedale militare di Baggio, in via Saint Bon. L’attività del drive through di Trenno verrà ripristinata non appena possibile (Com)